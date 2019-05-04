Ракета Falcon 9 вывела на орбиту грузовой космический корабль Dragon. Фото: twitter/SpaceX

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Ракурс

В США запустили ракету носитель Falcon 9. Она вывела на орбиту космический грузовой корабль от американской компании SpaceX Dragon.

На корабле отправили продовольствие, оборудование и приборы на международную космическую станцию. Стыковка ожидается 6 мая. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своей странице в Twitter.

После запуска многоразовая ступень Falcon 9 приводнилась на плавучей платформе в Атлантике. На самом корабле открылись солнечные батареи, который послужат для него источником энергии.

Стыковкой с МКС будут руководить американец Ник Хейг и канадец Давид Сен-Жак. Корабль захватят рукой-манипулятором МКС и затем корабль присоединят к американскому сегменту Harmony.

Ранее запуск этого грузового корабля планировали на 25 апреля, но из-за проблем на станции его отложили.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время испытания космического корабля SpaceX Crew Dragon в США произошел взрыв.