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Израиль нанес удар по Сектору Газа, есть погибший. Фото: ТВ Центр
Израиль нанес удар по Сектору Газа, есть погибшийhttps://racurs.ua/n121538-izrail-nanes-udar-po-sektoru-gaza-est-pogibshiy.htmlРакурс
Военные силы Израиля нанесли ответный удар по боевикам из Сектора Газ. В результате атаки погиб 22-летний палестинец.
В субботу боевики выпустили десять ракет в сторону Израиля. Военные отразили атаку и нанесли ответный удар. Об этом сообщает Reuters.
Военные Израиля уверяют, что атака была необходима, так как за последнее время боевики выпустили более 90 ракет по городам и деревням страны.
В пятницу в результате предыдущего авиаудара Израиля были убиты два боевика группировки ХАМАС. В Израиле заявляют, что днем ранее во время стрельбы двое их солдат получили ранения.
Тем временем представители сектора Газа настаивают, что в пятницу израильские военные застрелили двоих участников еженедельных акций протеста.
В Министерстве образования Палестины заявили, что вынуждены эвакуировать школы в тех районах, которые регулярно подвергаются бомбардировке со стороны Израиля.
Вспышки насилия происходят накануне Дня независимости Израиля и священного месяца Рамадан.
В Газе проживает около двух миллионов палестинцев, а экономика сектора значительно пострадала от многих лет блокады, а также из-за сокращений иностранной помощи. По данным Всемирного банка, безработица составляет 52%, а уровень бедности все время растет.
В свою очередь Израиль заявляет, что блокада нужна для предотвращения транспортировки оружия.
Как ранее сообщалось, в начале апреля Израиль обстрелял позиции боевиков.
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