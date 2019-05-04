Израиль нанес удар по Сектору Газа, есть погибший. Фото: ТВ Центр

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Военные силы Израиля нанесли ответный удар по боевикам из Сектора Газ. В результате атаки погиб 22-летний палестинец.

В субботу боевики выпустили десять ракет в сторону Израиля. Военные отразили атаку и нанесли ответный удар. Об этом сообщает Reuters.

Военные Израиля уверяют, что атака была необходима, так как за последнее время боевики выпустили более 90 ракет по городам и деревням страны.

В пятницу в результате предыдущего авиаудара Израиля были убиты два боевика группировки ХАМАС. В Израиле заявляют, что днем ранее во время стрельбы двое их солдат получили ранения.

Тем временем представители сектора Газа настаивают, что в пятницу израильские военные застрелили двоих участников еженедельных акций протеста.

В Министерстве образования Палестины заявили, что вынуждены эвакуировать школы в тех районах, которые регулярно подвергаются бомбардировке со стороны Израиля.

Вспышки насилия происходят накануне Дня независимости Израиля и священного месяца Рамадан.

В Газе проживает около двух миллионов палестинцев, а экономика сектора значительно пострадала от многих лет блокады, а также из-за сокращений иностранной помощи. По данным Всемирного банка, безработица составляет 52%, а уровень бедности все время растет.

В свою очередь Израиль заявляет, что блокада нужна для предотвращения транспортировки оружия.

Как ранее сообщалось, в начале апреля Израиль обстрелял позиции боевиков.