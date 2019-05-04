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Ракурс
Председатель Нацсовета Артеменко подал в отставку. Фото: Нацсовет

Председатель Нацсовета Артеменко подал в отставку

4 мая 2019, 13:16
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Юрий Артеменко, который занимал должность главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сегодня подал в отставку.

Артеменко решил уйти с должности за два месяца до окончания его полномочий в июле. Об этом сообщается на сайте Нацсовета

Причины уволиться у Артеменко нашлись две. Во-первых, по его словам, последние пять лет он работал по 10−12 часов и часто оставался без выходных, что привело к сильной усталости.

Во-вторых, глава Нацсовета получил выгодное предложение и решил сменить место работы.

Среди своих достижений на этой должности, Артеменко называет развитие сети общественного теле- и радиовещания. За это время появилось много новых радиостанций. В частности, появилось 14 независимых радиостанций.

При инициативе Нацсовета были введены языковые квоты для контента на радио, а сама работа организации стала более прозрачной, уверяет Артеменко.

Он занимал эту должность начиная с 2014 года.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания рассказали о нарушениях, обнаруженных в эфире ряда украинских телекомпаний.

Источник: Ракурс


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