Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Голова Нацради Артеменко подав у відставку. Фото: Нацсовет

Голова Нацради Артеменко подав у відставку

4 тра 2019, 13:16
999

Юрій Артеменко, який займав посаду глави Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, сьогодні подав у відставку.

Артеменко вирішив піти з посади за два місяці до закінчення його повноважень в липні. Про це повідомляється на сайті Нацради.

Причини звільнитися у Артеменко знайшлися дві. По-перше, за його словами, останні п’ять років він працював по 10−12 годин і часто залишався без вихідних, що призвело до сильної втоми.

По-друге, глава Нацради отримав вигідну пропозицію і вирішив змінити місце роботи.

Серед своїх досягнень на цій посаді, Артеменко називає розвиток мережі громадського теле- і радіомовлення. За цей час з’явилося багато нових радіостанцій. Зокрема, з’явилися 14 незалежних радіостанцій.

За ініціативи Нацради були введені мовні квоти для контенту на радіо, а сама робота організації стала більш прозорою, запевняє Артеменко.

Він займав цю посаду починаючи з 2014 року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення розповіли про порушення, виявлені в ефірі низки українських телекомпаній.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Останні публікації

Показати більше
Новини партнерів
Загрузка...