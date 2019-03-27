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Вибори президента України відбудуться 31 березня, фото: 0552.ua

Недостовірні соцопитування та замовні сюжети: Нацрада назвала канали-порушники виборчого законодавства

27 бер 2019, 17:36
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У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення розповіли про порушення, виявлені в ефірі низки українських телекомпаній.

Зокрема, Нацрада констатує, що останнім часом звичайною практикою стало порушення ст. 56 закону «Про вибори президента України» щодо вимог до оприлюднення результатів соцопитувань. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Закон вимагає, щоб ЗМІ обов’язково вказували час, місце, спосіб опитування, спосіб формування соціологічної вибірки, точне формулювання питань і розмір статпохибки. Часто телеканали повністю цю інформацію не надають.

Такі порушення виявлені в ефірах телеканалів «1+1», «ICTV», «112 ТБ» і «Громадське телебачення».

Ще одне популярне порушення — поширення замовних матеріалів під виглядом інформаційних. У новинах телеканалу «Україна» зафіксована агітація за Юрія Бойка і Олега Ляшка, в передачі «Сьогодні» телеканалу «Україна» — за Ляшка і Олександра Вілкула, в новинних програмах ICTV — за Вілкула, Петра Порошенка, Володимира Зеленського та Анатолія Гриценка. У новинах телеканалу «112 Україна» також виявлена агітація за Бойко.

Незбалансована подача інформації про деяких кандидатів у президенти також спостерігається на багатьох телеканалах. Так, телеканали «Інтер» і «Україна» віддають перевагу Бойко, ICTV — Гриценку, «Україна» — Вілкулу і Євгену Мураєву. В ефірі телеканалу «Україна» також зафіксовані окремі матеріали про Ляшко і Дмитра Добродомова.

Нагадаємо, кандидати в президенти вже офіційно витратили на вибори понад 1,2 млрд грн. Велика частина цієї суми пішла на оплату послуг ЗМІ.

Джерело: Ракурс


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