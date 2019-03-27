Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: 0552.ua

https://racurs.ua/n119961-nepolnaya-informaciya-o-socoprosah-i-zakaznye-materialy-v-nacsovete-rasskazali-o-narusheniyah.html

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В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания рассказали о нарушениях, обнаруженных в эфире ряда украинских телекомпаний.

В частности, Нацсовет констатирует, что в последнее время обычной практикой стало нарушение ст. 56 закона «О выборах президента Украины» относительно требований к обнародованию результатов соцопросов. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Закон требует, чтобы СМИ обязательно указывали время, место, метод опроса, способ формирования социологической выборки, точную формулировку вопросов и размер статпогрешности. Зачастую телеканалы полностью эту информацию не предоставляют.

Такие нарушения обнаружены в эфирах телеканалов «1+1», «ICTV», «112 ТВ» и «Громадське телебачення».

Еще одно популярное нарушение — распространение заказных материалов под видом информационных. В новостях телеканала «Украина» зафиксирована агитация за Юрия Бойко и Олега Ляшко, в передаче «Сегодня» телеканала «Украина» — за Ляшко и Александра Вилкула, в новостных программах ICTV — за Вилкула, Петра Порошенко, Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко. В новостях телеканала «112 Украина» также обнаружена агитация за Бойко.

Несбалансированная подача информации о некоторых кандидатах в президенты также наблюдается на многих телеканалах. Так, телеканалы «Интер» и «Украина» отдают предпочтение Бойко, ICTV — Гриценко, «Украина» — Вилкулу и Евгению Мураеву. В эфире телеканала «Украина» также зафиксированы отдельные материалы об Ляшко и Дмитрии Добродомову.

Напомним, кандидаты в президенты уже официально потратили на выборы более 1,2 млрд грн. Большая часть этой суммы ушла на оплату услуг СМИ.