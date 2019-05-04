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Погода в Украине 5 мая: будет солнечно, только на западе ожидаются дожди. Фото: Ракурс

Погода в Украине 5 мая: будет солнечно, только на западе ожидаются дожди (КАРТА)

4 мая 2019, 12:46
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Погода 5 мая в Украине будет солнечной. На севере страны будет облачно, а в западных областях ожидается дождь.

Температура ночью покажет 8−11° тепла, а днем 16−26° выше нуля. Ветер ожидается юго-западный, 7−12 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 5 мая прогнозируется пасмурная. Температура ночью около 9−11° тепла, днем 20−22° тепла.

Во Львове в субботу ожидается сильный дождь в течение суток. Ночью температура воздуха 8−10° тепла, днем 16−18° тепла.

В Одессе завтра прогнозируют солнечный и теплый день. Температура воздуха ночью 9−11° тепла, днем столбики термометров покажут 21−23° выше нуля.

В Днепре 5 мая осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха составит 9−11° выше нуля, днем ожидается 21−23° тепла.

В Харькове в завтра обещают солнце и тепло. Температура ночью 9−11° тепла, днем 22−24° выше нуля по Цельсию.

Погода в Украине 5 мая. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 5 мая будет спокойная. В течение ближайших суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 5 мая. Фото: gismeteo

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в некоторых областях ожидаются грозы.

Источник: Ракурс


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