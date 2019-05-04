Погода в Украине 5 мая: будет солнечно, только на западе ожидаются дожди. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n121536-pogoda-v-ukraine-5-maya-budet-solnechno-tolko-na-zapade-ojidautsya-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода 5 мая в Украине будет солнечной. На севере страны будет облачно, а в западных областях ожидается дождь.

Температура ночью покажет 8−11° тепла, а днем 16−26° выше нуля. Ветер ожидается юго-западный, 7−12 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 5 мая прогнозируется пасмурная. Температура ночью около 9−11° тепла, днем 20−22° тепла.

Во Львове в субботу ожидается сильный дождь в течение суток. Ночью температура воздуха 8−10° тепла, днем 16−18° тепла.

В Одессе завтра прогнозируют солнечный и теплый день. Температура воздуха ночью 9−11° тепла, днем столбики термометров покажут 21−23° выше нуля.

В Днепре 5 мая осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха составит 9−11° выше нуля, днем ожидается 21−23° тепла.

В Харькове в завтра обещают солнце и тепло. Температура ночью 9−11° тепла, днем 22−24° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 мая будет спокойная. В течение ближайших суток ожидаются небольшие возмущения.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в некоторых областях ожидаются грозы.