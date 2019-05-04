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Погода в Україні 5 травня: буде сонячно, лише на заході очікуються дощі. Фото: Ракурс
Погода в Україні 5 травня: буде сонячно, лише на заході очікуються дощі (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n121536-pogoda-v-ukrayini-5-travnya-bude-sonyachno-lyshe-na-zahodi-ochikuutsya-doschi-karta.htmlРакурс
Погода 5 травня в Україні буде сонячною. На півночі країни буде хмарно, а в західних областях очікується дощ.
Температура вночі покаже 8−11° тепла, а вдень 16−26° вище нуля. Вітер очікується південно-західний, 7−12 м/сек. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Погода в Києві 5 травня прогнозується мінлива. Температура вночі близько 9−11° тепла, вдень 20−22° тепла.
У Львові в суботу очікується сильний дощ протягом доби. Вночі температура повітря 8−10° тепла, вдень 16−18° тепла.
В Одесі завтра прогнозують сонячний і теплий день. Температура повітря вночі 9−11° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 21−23° вище нуля.
У Дніпрі 5 травня опади не очікуються. Вночі температура повітря становитиме 9−11° вище нуля, вдень очікується 21−23° тепла.
У Харкові в завтра обіцяють сонце і тепло. Температура вночі 9−11° тепла, вдень 22−24° вище нуля за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 5 травня буде спокійна. Протягом найближчої доби очікуються невеликі обурення.
Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в деяких областях очікуються грози.
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