Погода в Україні 5 травня: буде сонячно, лише на заході очікуються дощі. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода 5 травня в Україні буде сонячною. На півночі країни буде хмарно, а в західних областях очікується дощ.

Температура вночі покаже 8−11° тепла, а вдень 16−26° вище нуля. Вітер очікується південно-західний, 7−12 м/сек. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 5 травня прогнозується мінлива. Температура вночі близько 9−11° тепла, вдень 20−22° тепла.

У Львові в суботу очікується сильний дощ протягом доби. Вночі температура повітря 8−10° тепла, вдень 16−18° тепла.

В Одесі завтра прогнозують сонячний і теплий день. Температура повітря вночі 9−11° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 21−23° вище нуля.

У Дніпрі 5 травня опади не очікуються. Вночі температура повітря становитиме 9−11° вище нуля, вдень очікується 21−23° тепла.

У Харкові в завтра обіцяють сонце і тепло. Температура вночі 9−11° тепла, вдень 22−24° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 травня буде спокійна. Протягом найближчої доби очікуються невеликі обурення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в деяких областях очікуються грози.