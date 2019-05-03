Погоду в Україні обіцяють трішки дощову. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n121511-pogoda-v-ukrayini-na-4-travnya-prognozuut-korotkochasnyy-dosch-ta-grozy-karta.html

Ракурс

Погода 4 травня в Україні, крім південного сходу та Криму, буде дощовою. Місцями очікуються грози.

Температура вночі покаже 5−10° тепла, а вдень 16−21° вище нуля. У південних та східних регіонах країни повітря вдень прогріється до 24°. Вітер очікується південно-західний, 7−12 м/с. Пориви вітру та шквали до 15−20 м/с прогнозують у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 4 травня прогнозується дощова. Температура вночі близько від 8−10° тепла, вдень 18−20° тепла.

У Львові в суботу очікується дощ протягом доби. Вночі температура повітря 6−8° тепла, вдень 16−18° тепла.

В Одесі завтра прогнозують вдень дощі, вночі без істотних опадів. Температура повітря вночі 10−12° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 18−20° вище нуля.

У Дніпрі 4 травня без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме 7−9° вище нуля, вдень очікується 20−22° тепла.

У Харкові у завтрашній вихідний обіцяють дощі лише вдень. Температура вночі 2−7° тепла, вдень 21−23° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах найближчої доби можливі дощі з грозами. Температура повітря вночі від 6−9° тепла, вдень 8−13° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 4 травня буде відносно спокійна. Протягом найближчої доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 3 травня погоду в Україні обіцяють теплу. У східних, центральних і західних областях прогнозували дощі, а температура повітря мала вдень прогрітися до 17−23° вище нуля.