Погода в Україні 3 травня: синоптики обіцяють сонце на півдні і дощі на заході. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 3 травня буде теплою. У східних, центральних і західних областях пройдуть дощі, а на півдні очікується сонце.

Температура повітря на території України вночі становитиме 6−11° тепла, а вдень підніметься до 17−23° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 3 травня буде похмурою, синоптики прогнозують дощі протягом дня. Температура повітря вночі становитиме 8−10° вище нуля, а вдень підніметься до 18−20° тепла.

У Львові 3 травня буде дощ. Стовпчики термометрів вночі сягатимуть позначки 7−9° тепла, а вдень показуватимуть 17−19° вище нуля.

Погода в Дніпрі 3 травня буде сонячною і без опадів. Вночі температура повітря буде коливатися від 7° до 9° тепла, а вдень підніметься до 18−20° вище нуля. Протягом доби синоптики прогнозують дощі.

У Харкові 3 травня очікується тепло. Опади не передбачаються. Температура повітря вночі становитиме 7−9° вище нуля, а вдень підніметься до 17−19° тепла.

Погода в Одесі 3 травня буде теплою і без опадів. Температура повітря вночі становитиме 9−11° вище нуля, а вдень підніметься до 21−23° тепла.

Магнітні бурі в Києві 3 травня не очікуються. Рано вранці буде короткострокова слабка магнітна буря, яка швидко перетече в невеликі обурення.

Як раніше повідомлялося, на заході сьогодні очікується сонячна погода.