Біткоїн новини. Медична марихуана. Фото: bitcoin.com

https://racurs.ua/ua/n121462-vajki-chasy-dlya-bitkoyina-kytayska-kompaniya-prominyala-blokcheyn-na-maryhuanu.html

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Після важкої крипто-зими китайська компанія Grandshores Technology була змушена диверсифікувати свій бізнес і частково піти від блокчейна. Фірма вирішила вкластися у виробництво канабісу.

Від самого початку Grandshores Technology інвестувала кошти в інфраструктуру та обладнання на основі блокчейна. Тепер же вона вирішила придбати 40-процентну частку в китайському виробникові промислових конопель Hangzhou Yupu Tading, пише South China Morning Post.

Керівництво компанії наступного року ухвалить остаточне рішення щодо того, чи стане виробництво промислового та медичного канабісу основним напрямом діяльності фірми.

Раніше цього тижня компанія повідомила, що її новий підрозділ в Ханчжоу підписав угоду про співпрацю з науково-дослідним інститутом конопель у провінції Хейлунцзян для спільної розробки щонайменше п’яти різновидів зародкової плазми конопель, принаймні два з яких розроблені як лікарський засіб.

Hangzhou Yupu Trading має право використовувати 1600 кг насіння певного виду канабісу на рік. Хейлунцзян і Юньнань — єдині провінції в Китаї, де дозволено вирощування промислових конопель.

Разом з тим в компанії відзначають, що і блокчейн, і канабіс — це інвестиції в майбутнє.

Нагадаємо, з середини листопада 2018 року курс біткоїна почав стрімко падати.