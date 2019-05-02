Зеленський відповів Путіну на «спільне» між Україною та РФ. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n121461-zelenskyy-nazvav-scho-spilnogo-zalyshylosya-v-ukrayiny-ta-rosiyi.html

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Новообраний президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі в України з Росією серед спільного залишився лише державний кордон.

Таким чином Зеленський прокоментував висловлювання президента РФ Володимира Путіна. Його коментар опублікований на сторінці у Facebook.

«Довго думав стосовно «много общего» між Україною та Росією. Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з «общего» у нас залишилося тільки одне — це державний кордон. 2 тис. 295 км і 400 м «общего», — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Російська Федерація повинна повернути Україні контроль за кожним міліметром кордону. Лише після того, як Україна почне контролювати власний кордон, Київ та Москва «зможуть продовжити пошуки спільного».

Новообраний президент додав, що наразі неможливо назвати відносини України та Росії братськими, оскільки утримання українців у полоні, заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій не наближає врегулювання відносин.

Нагадаємо, 1 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про окремі категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку». Таким чином було спрощено видачу російських паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму. Після цього Путін заявив журналістам, що спільне громадянство зробило б обидва народи сильнішими та успішнішими.