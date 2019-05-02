Росія розмістила ядерні ракети у Венесуелі — конгресмен США / Фото: ridus.ru

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На тлі загострення протистояння у Венесуелі та заяв США щодо можливості використання американської армії до вирішення венесуельської кризи, конгресмен-республіканець Маріо Діас-Баларт заявив, що Росія вже могла розмістити ядерну зброю у південноамериканській країні. Ця заява пролунала в ефірі телеканалу FoxNews.

«Уявіть, що цей режим, який зараз перебуває під значним міжнародним тиском, відкриє двері для росіян, Китаю та інших, щоб посилити свою активність проти нашої нацбезпеки? Тут, на нашій півкулі», — сказав Діаз-Баларт в інтерв’ю для FoxNews.

За повідомленнями уряду США, Росія, Китай та Іран присутні у Південній Америці, зокрема й на Кубі, де, як стверджується, налічується 20 тис. військовослужбовців та агентів.

«США зараз найбільше наблизилися до ядерної війни, тому що росіяни поставили ядерні ракети на Кубу», — заявив Діас-Баларт.

На уточнююче запитання журналіста щодо того, чи вважає конгресмен, що ядерна зброя РФ може бути розміщена у Венесуелі, Діас-Баларт додав: «Я вважаю, що вона там вже є".

Разом з тим, республіканець не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів.

Раніше в Москві заявили, що продовження «агресивних кроків США загрожує тяжкими наслідками». Водночас у Вашингтоні зазначили, що російське і кубинське втручання дестабілізує Венесуелу.

«Це наше півкуля. Це не те місце, куди Росії варто втручатися. Це помилка з їхнього боку», — заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон.

Нагадаємо, 30 квітня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав своїх прихильників виходити на вулиці. Він повідомив, що йому нібито вдалося домовитися з деякими частинами збройних сил країни та вони перейшли на сторону протестувальників. 1 травня в країні почалася фінальна частина «Операції Свобода», яка покликана усунути президента Ніколаса Мадуро від влади. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро вже був готовий втекти на Кубу, а Вашингтон готовий підключити американську армію для вирішення венесуельської кризи.

2 травня стало відомо, що на демонстраціях у Венесуелі загинуло двоє осіб, ще 25 дістали поранення в сутичках з силовиками Мадуро.