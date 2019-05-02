Акції протесту у Венесуелі забрали життя двох осіб. Фото: ТВЦ

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На демонстраціях у Венесуелі загинули двоє осіб, ще 25 дістали поранення в сутичках з силовиками, прихильними до чинного президента Ніколаса Мадуро.

За останні дні внаслідок сутичок під час мітингів загинув 24-річний цивільний та 27-річна мирна мешканка. Про це 2 травня повідомив лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо на власній сторінці у Twitter.

«Диктаторський режим вбив 24-річного чоловіка, який хотів жити у вільній, демократичній країні. Знаю, що моїх співчуттів вашій родині недостатньо, але узурпатор знає, що на кожному кроці є сила наших мучеників, які вимагають справедливості», — підкреслив опозиціонер.

Гуайдо додав, що вбивцям доведеться взяти на себе відповідальність за свої злочини проти народу. За його словами, вчора відбулося 397 демонстрацій, силовики затримали 32 мітингувальників.

Нагадаємо, 30 квітня Гуайдо закликав своїх прихильників виходити на вулиці. Він повідомив, що йому нібито вдалося домовитися з деякими частинами збройних сил країни та вони перейшли на сторону протестувальників. Під час демонстрацій силовики затримали понад 80 прихильників опозиції. Вчора, 1 травня, в країні почалася фінальна частина «Операції Свобода», яка покликана усунути президента Ніколаса Мадуро від влади.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро вже був готовий втекти на Кубу, а Вашингтон готовий підключити американську армію до вирішення венесуельської кризи.