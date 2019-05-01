Акції протесту в Парижі. Фото: APF

https://racurs.ua/ua/n121423-pershotravnevi-demonstraciyi-v-paryji-pererosly-v-sutychky-ie-zatrymani-foto-video.html

Ракурс

У Парижі на сьогоднішніх першотравневих демонстраціях сталися короткі сутички між співробітниками поліції та мітингувальниками.

Натовп людей почав себе агресивно поводити біля залізничного вокзалу Монпарнас у французькій столиці. Окремі люди в капюшонах та в чорному одязі вели себе неадекватно — кидали каміння в поліцейських, трощили машини та вітрини магазинів. Невідомі також спробували змішатися з іншими демонстрантами, одягненими в жовті жилети або тими, хто тримав прапори профспілок. Про це 1 травня повідомляє Daily Mail.

Силовики застосували сльозогінний газ для встановлення контролю над натовпом. Наразі поліцейські затримали 165 осіб. Ще вчора ввечері співробітники правоохоронних органів здійснили понад 9 тис. перевірок громадян в районах численних маніфестацій в Парижі. Раніше влада попереджала про провокації, до яких можуть вдатися радикали під час першотравневих демонстрацій.

Нагадаємо, акції руху «жовті жилети» у Парижі регулярно переростають у сутички з правоохоронцями. Наприклад, у лютому силовики змушені були застосувати проти мітингувальників газові гранати, коли натовп спробував атакувати поліцію.