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Ракурс
Акции протеста в Париже. Фото: APF

Первомайские демонстрации в Париже переросли в беспорядки, есть задержанные (ФОТО, ВИДЕО)

1 мая 2019, 16:29
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В Париже на сегодняшних первомайских демонстрациях произошли короткие стычки между сотрудниками полиции и митингующими.

Толпа людей начала вести себя агрессивно возле железнодорожного вокзала Монпарнас во французской столице. Отдельные люди в капюшонах и в черных одеждах вели себя неадекватно — бросали камни в полицейских, крушили машины и витрины магазинов. Неизвестные также попытались смешаться с другими демонстрантами, одетыми в желтые жилеты или теми, кто держал флаги профсоюзов. Об этом 1 мая сообщает Daily Mail.

Силовики применили слезоточивый газ для установления контроля над толпой. Полицейские также задержали 165 человек. Еще вчера вечером сотрудники правоохранительных органов совершили более 9 тыс. проверок граждан в районах многочисленных манифестаций в Париже. Ранее власти предупреждали о провокациях, к которым могут прибегнуть радикалы во время первомайских демонстраций.

Столкновения в Париже. Фото: APF, EPA

Столкновения в Париже. Фото: APF, EPA

Напомним, акции движения «желтые жилеты» в Париже регулярно перерастают в столкновения с правоохранителями. Например, в феврале силовики вынуждены были применить против митингующих газовые гранаты, когда толпа попыталась атаковать полицию.


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