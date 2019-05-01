Акции протеста в Париже. Фото: APF

https://racurs.ua/n121423-pervomayskie-demonstracii-v-parije-pererosli-v-besporyadki-est-zaderjannye-foto-video.html

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В Париже на сегодняшних первомайских демонстрациях произошли короткие стычки между сотрудниками полиции и митингующими.

Толпа людей начала вести себя агрессивно возле железнодорожного вокзала Монпарнас во французской столице. Отдельные люди в капюшонах и в черных одеждах вели себя неадекватно — бросали камни в полицейских, крушили машины и витрины магазинов. Неизвестные также попытались смешаться с другими демонстрантами, одетыми в желтые жилеты или теми, кто держал флаги профсоюзов. Об этом 1 мая сообщает Daily Mail.

Силовики применили слезоточивый газ для установления контроля над толпой. Полицейские также задержали 165 человек. Еще вчера вечером сотрудники правоохранительных органов совершили более 9 тыс. проверок граждан в районах многочисленных манифестаций в Париже. Ранее власти предупреждали о провокациях, к которым могут прибегнуть радикалы во время первомайских демонстраций.

Напомним, акции движения «желтые жилеты» в Париже регулярно перерастают в столкновения с правоохранителями. Например, в феврале силовики вынуждены были применить против митингующих газовые гранаты, когда толпа попыталась атаковать полицию.