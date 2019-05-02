Акции протеста в Венесуэле унесли жизни двух человек. Фото: ТВЦ

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Ракурс

На демонстрациях в Венесуэле погибли два человека, еще 25 получили ранения в столкновениях с силовиками, благосклонными к действующему президенту Николасу Мадуро.

За последние дни в результате столкновений во время митингов погиб 24-летний гражданский и 27-летняя мирная жительница. Об этом 2 мая сообщил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо на собственной странице в Twitter.

«Диктаторский режим убил 24-летнего мужчину, который хотел жить в свободной, демократической стране. Знаю, что моих соболезнований вашей семье недостаточно, но узурпатор знает, что на каждом шагу есть сила наших мучеников, которые требуют справедливости», — подчеркнул оппозиционер.

Гуайдо добавил, что убийцам придется взять на себя ответственность за свои преступления против народа. По его словам, вчера прошло 397 демонстраций, силовики задержали 32 митингующих.

Напомним, 30 апреля Гуайдо призвал своих сторонников выходить на улицы. Он сообщил, что ему якобы удалось договориться с некоторыми частями вооруженных сил страны и они перешли на сторону протестующих. Во время демонстраций силовики задержали более 80 сторонников оппозиции. Вчера, 1 мая, в стране началась финальная часть «Операции Свобода», которая призвана устранить президента Николаса Мадуро от власти.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро уже был готов сбежать на Кубу, а Вашингтон готов подключить американскую армию к решению венесуэльского кризиса.