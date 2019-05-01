Майк Помпео заявил, что военные США могут заучить до разрешения кризиса в Венесуэле. Фото: AFP

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Соединенные Штаты Америки будут готовы подключить армию к решению венесуэльского кризиса.

В Вашингтоне не исключают возможность проведения военной операции. Вооруженной силы привлекут в случае необходимости. При этом в Белом доме хотят увидеть мирное решение проблемы в Венесуэле. Об этом 1 мая в интервью Fox Business Network заявил глава Государственного департамента США Майк Помпео, передает ТАСС.

«Военная операция возможна. Если это потребуется, то США сделает это», — заявил он.

Такое заявление Помпео прозвучало на следующий день после масштабных акций протеста в Венесуэле против президента страны Николаса Мадуро.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что 1 мая в стране начнется финальная часть «Операции Свобода». Противник Мадуро призвал военнослужащих Вооруженных сил Венесуэлы поддержать его и помочь отстранить от власти действующего президента.

Напомним, 30 апреля Гуайдо призвал своих сторонников выходить на улицы. Он сообщил, что ему якобы удалось договориться с некоторыми частями вооруженных сил страны и они перешли на сторону протестующих. Во время демонстраций силовики задержали более 80 сторонников оппозиции.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро уже был готов сбежать на Кубу, однако Москва отказала его от этого шага.