Протесты в Венесуэле: правоохранители задержали более 80 человек. Фото: ВВС

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Во время протестов в Венесуэле были задержаны более 80 человек. Акции протестов усилились вчера, 30 апреля, после призыва временного президента Хуана Гуайдо выйти на улицы.

На антиправительственных акциях протеста задержали по меньшей мере 83 человека, сообщил председатель неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро на своей странице в Twitter.

Больше всего задержанных в штате Сулия, там в правоохранительных органах находятся 59 человек. В других регионах страны число задержанных колеблется от одного до четырех человек. Ранее сообщалось о задержании 25-ти человек.

Напомним, вчера Гуайдо призвал своих сторонников выходить на улицы. Он сообщил, что ему якобы удалось договориться с некоторыми частями вооруженных сил страны и они перешли на сторону протестующих. Также лидер оппозиции объявил о начале завершающей стадии операции по свержению режима Гуайдо.

Отметим, что в Венесуэле в январе начались массовые акции протеста сразу после инаугурации избранного президента Николаса Мадуро. Оппозиционный лидер Гуайдо объявил себя временным президентом, его поддержал парламент.