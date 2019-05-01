Протести у Венесуелі: правоохоронці затримали понад 80 осіб. Фото: ВВС

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Під час протестів у Венесуелі було затримано понад 80 осіб. Акції протестів посилились вчора, 30 квітня, після заклику тимчасового президента Хуана Гуайдо вийти на вулиці.

На антиурядових акціях протесту затримали щонайменше 83 особи, повідомив голова неурядової організації «Венесуельский кримінальній форум» Альфредо Ромеро на своїй сторінці у Twitter.

Найбільше затриманих у штаті Сулія, там у правоохоронних органах утримуються 59 осіб. В інших регіонах країни кількість затриманих коливається від одного до чотирьох осіб. Раніше повідомлялось про затримання 25-ти осіб.

Нагадаємо, вчора Гуайдо закликав своїх прихильників виходити на вулиці. Він повідомив, що йому нібито вдалося домовитися з деякими частинами збройних сил країни та вони перейшли на сторону протестувальників. Також лідер опозиції оголосив про початок завершальної стадії операції з повалення режиму Гуайдо.

Зазначимо, що у Венесуелі у січні розпочалися масові акції протестів одразу після інавгурації обраного президента Ніколаса Мадуро. Опозиційний лідер Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, його підтримав парламент.