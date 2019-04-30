Криза у Венесуелі. Фото: Vzglyad.az

https://racurs.ua/ua/n121398-kryza-u-venesueli-proty-guaydo-ta-chastyny-sylovykiv-viyskovi-maduro-zastosuvaly-slozoginnyy-gaz.html

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Політична криза у Венесуелі набирає нових обертів. Так, сьогодні, 30 квітня, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо закликав своїх прихильників вийти на массові акції протесту.

Гуайдо заявив про початок останнього етапу операції «Свобода» щодо повалення режиму Ніколаса Мадуро, повідомляється на офіційній сторінці лідера опозиції у Twitter.

За словами Гуайдо, він домовився з головними частинами збройних сил країни та вони готові підтримати опозиціонерів. Лідер опозиції повідомив, що перебуває на авіабазі Ла-Карлота у столиці країни. Туди він закликав прийти і своїх прихильників.

Водночас міністр оборони Венесуели Володимир Падріно заявив, що військові не переходили на сторону прихильників Гуайдо і лишаються вірними уряду Мадуро. Згідно з даними ЗМІ, до Гуайдо та частини військових, які підтримують його, був застосований сльозогінний газ. За словами ще одного міністра уряду Мадуро, наразі влада працює над придушенням спроби перевороту.

Нагадаємо, у Венесуелі у січні 2019 року почалися масові акції протесту після інавгурації Мадуро, який був обраний президентом. Лідер опозиції Гуайдо визнав себе тимчасовим президентом країни, його підтримав парламент. Також Гуайдо визнали лідером Венесуели США та низка країн Західної Європи.