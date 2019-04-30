Кіт вкрав лотерейний білет американки з виграшем 50 тис. доларів. Фото: Фишки.нет

https://racurs.ua/ua/n121397-kit-vkrav-lotereynyy-bilet-amerykanky-z-vygrashom-50-tys-dolariv.html

Ракурс

Кіт вкрав лотерейний білет своєї господарки, який переміг у лотереї. Виграш хазяйки тварини становив 50 тис. дол.

Американка купила лотерейні білети і поклала їх на тумбочці. Через деякий час її кіт скинув їх з тумбочки та заніс білети під ліжко, повідомляє UPI.

Жінка не могла зрозуміти, куди поділися її лотерейні білети, поки не провела генеральне прибирання. Тоді вона помітила їх під ліжком.

Американка почала перевіряти білети у мобільному додатку лотереї, чи не є один з них виграшним. На її подив, один з білетів виявився щасливим. Виграш американки склав 50 тис. дол.

Жінка поділилася планами, на що витратить гроші. Вона планує вкласти кошти у благоустрій будинку, а 10% від суми передати своїй церкві.