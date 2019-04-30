Ракурсhttps://racurs.ua/
Кіт вкрав лотерейний білет американки з виграшем 50 тис. доларів. Фото: Фишки.нет
Кіт вкрав лотерейний білет американки з виграшем 50 тис. доларівhttps://racurs.ua/ua/n121397-kit-vkrav-lotereynyy-bilet-amerykanky-z-vygrashom-50-tys-dolariv.htmlРакурс
Кіт вкрав лотерейний білет своєї господарки, який переміг у лотереї. Виграш хазяйки тварини становив 50 тис. дол.
Американка купила лотерейні білети і поклала їх на тумбочці. Через деякий час її кіт скинув їх з тумбочки та заніс білети під ліжко, повідомляє UPI.
Жінка не могла зрозуміти, куди поділися її лотерейні білети, поки не провела генеральне прибирання. Тоді вона помітила їх під ліжком.
Американка почала перевіряти білети у мобільному додатку лотереї, чи не є один з них виграшним. На її подив, один з білетів виявився щасливим. Виграш американки склав 50 тис. дол.
Жінка поділилася планами, на що витратить гроші. Вона планує вкласти кошти у благоустрій будинку, а 10% від суми передати своїй церкві.
Читайте також
Медичні міфи, які можуть коштувати життя, або Чому ми віримо в барбарийську качку
Клоуни Енергетичної митниці: провальний фінал справ про штрафи Коболєву
В украинской политике нет понятия греха
Така різна марихуана. Про багатонадійні препарати з канабісу — професор Каліфорнійського університету
Загрузка...
Загрузка...