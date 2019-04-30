Кот украл лотерейный билет американки с выигрышем 50 тыс. долларов. Фото: Фишки.нет

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Ракурс

Кот украл лотерейный билет своей хозяйки, который выиграл в лотерее. Выигрыш хозяйки животного составлял 50 тыс. долл.

Американка купила лотерейные билеты и положила их на тумбочке. Через некоторое время ее кот сбросил их с тумбочки и занес билеты под кровать, сообщает UPI.

Женщина не могла понять, куда делись ее лотерейные билеты, пока не провела генеральную уборку. Тогда она заметила их под кроватью.

Американка начала проверять билеты в мобильном приложении лотереи, не является ли один из них выигрышным. К ее удивлению, один из билетов оказался счастливым. Выигрыш американки составил 50 тыс. долл.

Женщина поделилась планами, на что потратит деньги. Она планирует вложить средства в благоустройство дома, а 10% от суммы передать своей церкви.