В первый день мая в Украине ожидаются дожди

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Ракурс

Погода в Украине 1 мая ожидается богатой на осадки. Синоптики прогнозируют дожди во всех регионах.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 18. 20° в южных регионах и 10. 14° в северных. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 1 мая будет дождливой. Ночью столбики термометров покажут 5. 7°, днем — 10. 12°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Во Львове в течение суток ожидается дождь. Ночью температура опустится до 6. 8°, днем поднимется до 12. 14°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Одессе 1 мая дожди будут идти днем и ночью. Столбики термометров ночью опустятся до 10. 12°, днем поднимутся до 16. 18°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

В Днепре в течение суток также ожидаются дожди. Ночью температура воздуха составит 9. 11°, днем — 18. 20°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

В Харькове синоптики 1 мая также прогнозируют дожди. Ночью температура опустится до 5. 7°, днем поднимется до 13. 15°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

На Закарпатье 1 мая также пройдет дождь. Ночью градусники покажут 9. 11°, днем — 17. 19°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 мая будет довольно неспокойной. В течение почти всех суток, кроме утренних часов, ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, на Житомирщине на Пасху выпал крупный град.