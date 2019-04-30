Центризбирком объявил окончательные результаты выборов президента Украины, фото: 112.ua

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня объявила окончательные результаты нынешних выборов президента Украины.

Победитель второго тура голосования шоумен Владимир Зеленский получил голоса 73,22% (13 млн 541 тыс. 528) избирателей, действующий президент Петр Порошенко — 24,45% (4 млн 522 тыс. 450) голосов избирателей.

Всего во втором туре приняли участие 18 млн 491 тыс. 837 избирателей. Таким образом, явка избирателей составила 62,07%. 2,31% бюллетеней были признаны недействительными.

Представители обоих кандидатов подписали соответствующий протокол.

Больше всего Зеленского поддержали в Луганской области — 89,44% голосов избирателей. Порошенко больше всего поддержали во Львовской области — 62,79% и в заграничном избирательном округе (54,73%).

Напомним, на прошлой неделе Зеленский опубликовал видеообращение, в котором обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов второго тура выборов президента. По мнению Зеленского, в результате он может потерять возможность распустить Верховную Раду, поскольку инаугурацию могут назначить на дату, более позднюю, чем 27 мая. В последние шесть месяцев действия полномочий парламента президент не имеет права его распускать.