Хуан Гуайдо. Фото: Vzglyad.az

https://racurs.ua/n121398-krizis-v-venesuele-protiv-guaydo-i-chasti-silovikov-voennye-maduro-primenili-slezotochivyy-gaz.html

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Политический кризис в Венесуэле набирает новые обороты. Так, сегодня, 30 апреля, временный президент страны Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на массовые акции протеста.

Гуайдо заявил о начале последнего этапа операции «Свобода» по свержению режима Николаса Мадуро, сообщается на официальной странице лидера оппозиции в Twitter.

По словам Гуайдо, он договорился с главными частями вооруженных сил страны и они готовы поддержать протестующих. Лидер оппозиции сообщил, что находится на авиабазе Ла-Карлота в столице страны. Туда он призвал прийти и своих сторонников.

В то же время министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини заявил, что военные не переходили на сторону сторонников Гуайдо и остаются верными правительству Мадуро. Согласно данным СМИ, по отношению к Гуайдо и части военных, которые поддерживают его, был применен слезоточивый газ. По словам еще одного министра правительства Мадуро, на данный моментвласть работает над подавлением попытки переворота.

Напомним, в Венесуэле в январе 2019 года начались массовые акции протеста после инаугурации Мадуро, который был избран президентом. Лидер оппозиции Гуайдо признал себя временным президентом страны, его поддержал парламент. Также Гуайдо признали лидером Венесуэлы США и ряд стран Западной Европы.