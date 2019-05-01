Угоду між Маском та регулятором США ухвалив суд. Фото: Podrobnosti.ua

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Угоду між Ілоном Маском та Комісією з цінних паперів і бірж США схвалив суд у Нью-Йорку. Угода стосується інформації, яку може оприлюднювати Маск у своєму блозі у Twitter.

Так, Маск і Комісія домовились про те, що винахідник не буде оприлюднювати інформацію про фінансовий стан компанії Tesla, а також про заплановані угоди, плани випуску продукції та операції з цінними паперами, повідомляє Reuters.

Суддя Елісон Нейтан схвалила вказану угоду у вівторок, 30 квітня.

Зазначимо, що претензії у Комісії до Маска з’явились ще у 2018 році, коли підприємець заявив у Twitter, що він має достатньо коштів для того, щоб викупити Tesla. Пізніше Маск вирішив не купувати акції компанії, а підприємці звинуватили його у оприлюднені недостовірної інформації. Також акціонери подали до суду на Маска. Утім, тоді Маск пообіцяв не публікувати подібні заяви, які стосуються компанії, та виплатити 20 млн дол.

Через кілька місяців Маск опублікував у Twitter інформацію щодо планів випуску автомобілів компанією Tesla у 2019 році. Його звинуватили у порушенні домовленості. Водночас Маск заявляв, що ця інформація не є новою. Суд запропонував сторонам самостійно дійти згоди у цьому питанні.