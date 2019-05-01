Соглашение между Маском и регулятором США одобрил суд. Фото: Podrobnosti.ua

https://racurs.ua/n121409-soglashenie-mejdu-maskom-i-komissiey-po-cennym-bumagam-odobril-sud.html

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Соглашение между Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США одобрил суд в Нью-Йорке. Соглашение касается информации, которую может обнародовать Маск в своем блоге в Twitter.

Так, Маск и Комиссия договорились о том, что изобретатель не будет обнародовать информацию о финансовом состоянии компании Tesla, а также о запланированных соглашениях, планах выпуска продукции и операциях с ценными бумагами без предварительного соглашения с юристами компании, сообщает Reuters.

Судья Элисон Нейтан одобрила указанное соглашение во вторник, 30 мая.

Отметим, что претензии в Комиссии к Маску появились еще в 2018 году, когда предприниматель заявил в Twitter, что он имеет достаточно средств для того, чтобы выкупить Tesla. Позже Маск решил не покупать акции компании, а предприниматели обвинили его в обнародовании недостоверной информации. Также акционеры подали в суд на Маска. Впрочем, тогда Маск пообещал не публиковать заявления, касающиеся компании, и выплатить 20 млн долл.

Через несколько месяцев Маск опубликовал в Twitter информацию о планах выпуска автомобилей компанией Tesla в 2019 году. Его обвинили в нарушении договоренности. В то же время Маск заявил, что эта информация не является новой. Суд предложил сторонам самостоятельно прийти к согласию в этом вопросе.