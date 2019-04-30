Путч в Венесуэле. Фото: Багнет

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Ракурс

Акции протеста усилились в Венесуэле сегодня, 30 апреля. Временный президент страны Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на акцию протеста.

На улицах Каракаса продолжаются массовые протесты, слышны выстрелы, сообщает Caracol Televisión в Twitter.

В интернете появилось видео протестов в Каракасе. На нем видно, протестующих, которые находятся на улицах. Также рядом с протестующими ездят бронированные автомобили. Один из них резко въехал в толпу митингующих и переехал несколько человек.

На усиление массовых протестов в стране отреагировал избранный президент Николас Мадуро. Он призвал народ и военных к массовой мобилизации.

Ранее сообщалось, что Гуайдо сообщил о том, что ему удалось договориться с несколькими частями вооруженных сил и они перешли на сторону протестующих. Также оппозиционный лидер призвал своих сторонников выйти на акции протеста и анонсировал завершающую стадию операции по свержению режима Мадуро.