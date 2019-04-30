ДНК да Винчи: ученые исследуют образцы волос художника. Фото: www.belnovosti.by

https://racurs.ua/n121407-dnk-da-vinchi-uchenye-issleduut-obrazcy-volos-hudojnika-chtoby-nayti-ego-potomkov.html

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ДНК Леонардо да Винчи планируют изучить ученые. Целью указанного исследования является установление потомков художника.

Недавно была найдена прядь волос да Винчи. В США в частной коллекции ученые нашли волосы, которое могли принадлежать художнику. На пряди волос содержится историческая отметка «Les Cheveux de Leonardo da Vinci», сообщает The Guardian.

Ранее ученые уже занимались поисками потомков да Винчи. Им удалось проследить родословную от брата да Винчи. Сейчас вероятными потомками да Винчи считают 35 человек, проживающих в Тоскане. Теперь ученые планируют сравнить ДНК пряди художника, с останками в могиле и его вероятными потомками.

После проведения исследований с прядью волос, ее планируют представить в музее Ideale Leonardo da Vinci в городе Винчи в Тоскане. Выставку, посвященную 500-летию со дня смерти художника, откроют 2 мая.