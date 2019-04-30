ДТП в Харькове совершил человек на украденной машине, пострадала девочка. Фото: Журнал Житомира

https://racurs.ua/n121406-dtp-v-harkove-sovershil-chelovek-na-ukradennoy-mashine-postradala-devochka.html

Ракурс

В Харькове произошло двойное ДТП. Сегодня, 30 апреля, на улице Полтавский путь произошло несколько столкновений.

Водитель автомобиля Mercedes (Мерседес) сначала столкнулся с автомобилем Daewoo (Дэо), сообщается на сайте Национальной полиции Харьковской области.

После первого столкновения почти сразу произошло и второе. Водитель Mercedes столкнулся с автомобилем Renault. В результате аварий пострадала пассажирка Daewoo. Скорая госпитализировала 14-летнюю девушку с травмами ноги.

Правоохранители начали выяснять причины аварии. По их мнению, 23-летний мужчина, который был за рулем Mercedes, не справился с управлением. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что мужчина, который совершил двойное ДТП не является владельцем автомобиля Mercedes, а угнал его сегодня утром.