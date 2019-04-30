ДТП у Харкові скоїв чоловік на викраденій автівці, постраждала дівчинка. Фото: Журнал Житомира

https://racurs.ua/ua/n121406-dtp-u-harkovi-skoyiv-cholovik-na-vykradeniy-avtivci-postrajdala-divchynka-foto.html

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У Харкові сталася подвійна ДТП. Сьогодні, 30 квітня, на вулиці Полтавський шлях сталося декілька зіткнень.

Водій автомобіля Mercedes (Мерседес) спочатку зіткнувся з автомобілем Daewoo (Део), повідомляється на сайті Національної поліції Харківської області.

Після першого зіткнення майже одразу відбулось і друге. Водій Mercedes зіткнувся з автомобілем Renault. Внаслідок аварій постраждала пасажирка Daewoo. Швидка госпіталізувала 14-річну дівчину із травмами ноги.

Правоохоронці почали з’ясовувати причини аварії. На їхню думку, 23-річний чоловік, який був за кермом Mercedes не впорався із керуванням. Під час подальшого розслідування з’ясувалося, що чоловік, який скоїв подвійне ДТП не є власником автомобіля Mercedes, а викрав його сьогодні вранці.