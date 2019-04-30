Новим імператором Японії став принц Нарухіто. Фото: Ruspekh.ru

https://racurs.ua/ua/n121405-novym-imperatorom-yaponiyi-stav-prync-naruhito.html

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Новим імператором Японії став наслідний принц Нарухіто. Монарші повноваження він почав виконувати з 00.00 1 травня 2019 року.

Принц Нарухіто став імператором Японії після зречення від престолу його батька Акіхіто, повідомляє ТАСС.

Разом із новим імператором у Японії починається нова епоха, яка отримала назву ера «Рейва» (прекрасної гармонії).

Зазначається, що Нарухіто став 126-м імператором найстарішої монархії у світі та він зійшов на імператорський трон у віці 59-ти років. Під час церемонії йому було передано символи його повноважень: головна державна і особиста імператорська печатки, а також меч, дорогоцінна яшма, заховані в скриньках та металеве дзеркало, яке зберігається в храмі.

Батько нового імператора зрікся від престолу через похилий вік та проблеми зі здоров’ям. Акіхіто зійшов на престол у віці 55-ти років та виконував обов’язки імператора протягом 30 років.