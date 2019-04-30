Імператор Акіхіто в 2009 році, фото: Official U.S. Marine Corps

https://racurs.ua/ua/n121393-imperator-yaponiyi-sogodni-vidrikaietsya-vid-prestolu.html

Ракурс

Сьогодні в Японії відбувається процедура відречення від престолу імператора Акіхіто.

Це перший такий випадок в історії країни за останні 200 років, повідомляє телеканал NHK.

Церемонія зречення відбувається в Імператорському палаці в Токіо, очікується, що вона завершиться сьогодні ввечері.

Акіхіто вже востаннє звернувся до народу як імператор.

«З часу сходження на трон 30 років тому я виконував свої обов’язки імператора з глибоким почуттям довіри і поваги до людей, і вважаю — мені дуже пощастило, що я зміг це зробити. Дякую людям, які прийняли і підтримали мене в моїй ролі символу держави», — зазначив Акіхіто.

Акіхіто, котрий зайняв трон у віці 55-ти років і пробув імператором протягом трьох десятиліть, вирішив зійти з престолу через похилий вік та проблеми зі здоров’ям. Новим імператором Японії стане його син Нарухіто, котрий зійде на престол наступного дня.

Наприкінці травня Японію відвідає президент США Дональд Трамп. Ймовірно, він стане першим іноземним лідером, який зустрінеться з новим імператором.

Про свої сумніви щодо того, що похилий вік дозволить в подальшому виконувати обов’язки імператора, Акіхіто заявив в одному з нечисленних звернень три роки тому. Ці слова були сприйняті громадськістю як бажання імператора відректися від престолу. Однак японське законодавство не передбачало відповідної процедури, а конституція країні забороняє імператорові здійснювати будь-який політичний вплив. Проте парламент Японії пішов йому на зустріч й ухвалив закон, котрий надає можливість зректися престолу.

Нагадаємо, з відреченням Акіхіто в Японії завершується епоха «Хейсей». Їй на зміну приходить епоха «Рейва».