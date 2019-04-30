Людські культури вшановували беркутів протягом тисячоліть, фото: Böhringer Friedrich

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Ракурс

Людські культури вшановували беркутів протягом тисячоліть.

Зі своїм світлими каштановим пір’ям і масивним 2,2-метровим розмахом крил, беркут (Aquila chrysaetos) асоціюється з сонячними божествами в релігіях у всьому світі, від традиційних американських вірувань до римських і грецьких міфологій. Проте, можливо, вшанування беркутів було запозичене людьми від їхніх родичів — неандертальців, повідомляє видання Science.

Ці вражаючі хижі птахи, ймовірно, були ціллю полювання та вшановування неандертальців, котрі виготовляли з їхніх крил та кігтів прикраси ще близько 130 тис. років тому.

Кості і кігті цього виду орлів були знайдені на десятках місць в центральній і західній Європі, зайнятих неандертальцями і сучасними людьми. Проаналізувавши дані про знахідки зі 154-х об'єктів, пов’язаних з неандертальцями, дослідники встановили, що рештки беркутів були присутні на 26-ти з них.

Сліди вирізування вздовж кісток крила, де беркути не мають великої кількості м’яса, свідчать про те, що неандертальці ретельно витягували пір’я. Додаткові порізи кісток птахів і лап свідчать про те, що їхні кігті також були делікатно відокремлені від решти тіла.

Хоча не було виявлено жодних прикрас із беркута, у 2015 році антропологи знайшли кігті іншого схожого хижого птаха — орлана-білохвоста, котрі прикрашали неандертальське намисто.

Оскільки неандертальці, очевидно, ловили і виготовляли прикраси з великих хижаків у Євразії ще за тисячі років до того, як люди сучасного типу мігрували на континент з Африки, автори дослідження вважають, що наші древні предки, можливо, перейняли цю практику в результаті спостереження за своїми сусідами неандертальцями.

Нагадаємо, європейці виявилися трохи більшими неандертальцями, ніж вчені вважали раніше.