Порошенко зателефонував Зеленському та домовився про зустріч. Фото: Delo.ua

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Президент України Петро Порошенко зателефонував Володимиру Зеленському та привітав з офіційними результатами виборів.

Порошенко також висловив надію, що проєвропейський курс країни буде продовжено новообраним президентом, повідомляється на сайті голови держави.

Також Порошенко зазначив, що в останні тижні його роботи на посаді президента будуть спрямовані на протидію гібридній війни Росії проти України та посилення санкцій проти РФ.

З новообраним президентом Порошенко планує обговорити питання протидії агресії Росії та координацію зусиль у цьому питанні. Чинний голова держави заявив, боротьба російській агресії це вже відповідальність Зеленського.

За словами Порошенка, під час телефонної розмови він домовився зустрітись із Зеленським найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні ЦВК оголосила офіційні результати виборів. Так, згідно з інформацією оприлюдненою виборчою комісією, за Зеленського проголосували 73,22% українських виборців, а за Порошенка — 24,45%.