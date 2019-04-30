Зеленський зустрівся з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121403-zelenskyy-zustrivsya-z-predstoyatelem-pcu-epifaniiem-foto.htmlРакурс
Шоумен Володимир Зеленський, який був обраний президентом України, зустрівся з предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм сьогодні, 30 квітня.
Зустріч відбулася у Михайлівському Золотоверхому монастирі Києва, повідомляється на сторінці ПЦУ у Facebook.
За словами Епіфанія, він молитиметься, щоб новообраний голова держави витримав тягар відповідальності.
У прес-службі Зеленського також прокоментували зустріч з Епіфанієм. Згідно з інформацією, Зеленський подякував предстоятелю ПЦУ за вітання з перемогою на виборах та висловив сподівання на доброзичливі взаємини між церквою та державою.
Також Зеленський та Епіфаній обсудили кілька питань, які стосувалися конфлікту на Донбасі та боротьби з корупцією.
Наприкінці зустрічі Епіфаній подарував Зеленському репринтне видання «Острозької Біблії», яка була надрукована в Україні у XVI столітті.