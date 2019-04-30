Зеленский встретился с предстоятелем ПЦУ Епифанием (ФОТО)https://racurs.ua/n121403-zelenskiy-vstretilsya-s-predstoyatelem-pcu-epifaniem-foto.htmlРакурс
Шоумен Владимир Зеленский, который был избран президентом Украины, встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием сегодня, 30 апреля.
Встреча состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре Киева, сообщается на странице ПЦУ в Facebook.
По словам Епифания, он будет молиться, чтобы новоизбранный глава государства выдержал груз ответственности.
В пресс-службе Зеленского также прокомментировали встречу с Епифанием. Зеленский поблагодарил предстоятеля ПЦУ за поздравления с победой на выборах и выразил надежду на доброжелательные взаимоотношения между церковью и государством.
Также Зеленский и Епифаний обсудили несколько вопросов, касающихся конфликта на Донбассе и борьбы с коррупцией.
В конце встречи Епифаний подарил Зеленскому репринтное издание «Острожской Библии», которая была напечатана в Украине в XVI веке.