Зеленский встретился с предстоятелем ПЦУ Епифанием. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

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Шоумен Владимир Зеленский, который был избран президентом Украины, встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием сегодня, 30 апреля.

Встреча состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре Киева, сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

По словам Епифания, он будет молиться, чтобы новоизбранный глава государства выдержал груз ответственности.

В пресс-службе Зеленского также прокомментировали встречу с Епифанием. Зеленский поблагодарил предстоятеля ПЦУ за поздравления с победой на выборах и выразил надежду на доброжелательные взаимоотношения между церковью и государством.

Также Зеленский и Епифаний обсудили несколько вопросов, касающихся конфликта на Донбассе и борьбы с коррупцией.

В конце встречи Епифаний подарил Зеленскому репринтное издание «Острожской Библии», которая была напечатана в Украине в XVI веке.