Нового посла в Украине назначила Великобритания. Фото: Цензор.НЕТ

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Нового посла в Украине назначила Великобритания. Ею стала сотрудница британского Министерства иностранных дел Мелинда Симмонс.

Симмонс вступит в должность посла Великобритании в Украине летом 2019 года, отмечается в сообщении на сайте британского правительства.

На этом посту Симмонс заменит Джудит Гоф, которая выполняла обязанности с 2015 года. Согласно сообщению правительства страны, Гоф ждет новое назначение.

Будущая посол работает в британском министерстве иностранных дел с 2013 года. За это время она занимала должности заместителя главы департамента, который занимался вооруженными конфликтами, а также работала в британском секретариате безопасности. Также сообщается, что Симмонс владеет украинским языком.

Ранее сообщалось, что в Вашингтон сменил своего помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Так, с 18 марта Киева и Москвы вместо Вэсса Митчелла занимается кадровый американский дипломат Филипп Рикер.