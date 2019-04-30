Нового посла в Україні призначила Велика Британія. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n121402-novogo-posla-v-ukrayini-pryznachyla-velyka-brytaniya.html

Ракурс

Нового посла в Україні призначила Велика Британія. Нею стала співробітниця британського Міністерства закордонних справ Мелінда Сіммонс.

Сіммонс вступить на посаду посла Великої Британії в Україні влітку 2019 року, зазначається у повідомленні на сайті британського уряду.

На цій посаді Сіммонс змінить Джудіт Гоф, яка виконувала обов’язки з 2015 року. Згідно з повідомленням уряду країни, Гоф чекає нове призначення.

Майбутня посол працює в британському міністерстві закордонних справ з 2013 року. За цей час вона обіймала посади заступника голови департаменту, який займався збройними конфліктами, а також працювала у британському секретаріаті з безпеки. Також повідомляється, що Сіммонс володіє українською мовою.

Раніше повідомлялося, що в Вашингтон змінив свого помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії. Так, з 18 березня Києва і Москви замість Весса Мітчелла займається кадровий американський дипломат Філіп Рікер.