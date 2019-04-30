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ДТП у Сербії. Фото: Багнет
ДТП у Сербії: зіткнулись автобус та вантажівка, є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121401-dtp-u-serbiyi-zitknulys-avtobus-ta-vantajivka-ie-zagybli-foto-video.htmlРакурс
Масштабна ДТП сталася на півдні Сербії. Автобус та вантажівка зіткнулися о 6.45 сьогодні, 30 квітня.
Аварія сталася недалеко від міста Куршумлія на місцевій дорозі, повідомляє РТС.
Згідно з даними правоохоронців, автобус з пасажирам виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. На момент аварії в автобусі перебували восьмеро пасажирів. Після зіткнення з вантажівкою, автобус загорівся.
Внаслідок ДТП загинули п’ятеро осіб, четверо з них були пасажирами автобусу, також загинув водій вантажного транспортного засобу. Трьох осіб було госпіталізовано.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії та встановлюють винних осіб.
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