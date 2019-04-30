ДТП у Сербії. Фото: Багнет

https://racurs.ua/ua/n121401-dtp-u-serbiyi-zitknulys-avtobus-ta-vantajivka-ie-zagybli-foto-video.html

Ракурс

Масштабна ДТП сталася на півдні Сербії. Автобус та вантажівка зіткнулися о 6.45 сьогодні, 30 квітня.

Аварія сталася недалеко від міста Куршумлія на місцевій дорозі, повідомляє РТС.

Згідно з даними правоохоронців, автобус з пасажирам виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. На момент аварії в автобусі перебували восьмеро пасажирів. Після зіткнення з вантажівкою, автобус загорівся.

Внаслідок ДТП загинули п’ятеро осіб, четверо з них були пасажирами автобусу, також загинув водій вантажного транспортного засобу. Трьох осіб було госпіталізовано.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії та встановлюють винних осіб.