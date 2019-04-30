Україна без Криму. Фото: kbp.aero

https://racurs.ua/ua/n121400-ukrayina-bez-krymu-policeyski-vidkryly-provadjennya-cherez-videorolyk-u-aeroportu-boryspoli.html

Ракурс

Відеоролик з Україною без Криму транслювали у Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це поліцейських повідомив один з пасажирів аеропорту вчора, 29 квітня.

На відеоролику було зображено карту України, але без кримського півострову, повідомляють у прес-службі Національної поліції Київської області.

Співробітники відділення Національної поліції аеропорту «Бориспіль» відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб причетних до виготовлення та розміщення відеоролика з картою України без Криму. Поліцейські вже задокументували факт розповсюдження незаконного відеоконтенту. Правоохоронці збираються оголосити підозру особам, які замовили створення вказаного ролику.