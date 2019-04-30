Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна без Криму. Фото: kbp.aero

Україна без Криму: поліцейські відкрили провадження через відеоролик у аеропорту «Бориспіль» (ФОТО)

30 кві 2019, 17:22
999

Відеоролик з Україною без Криму транслювали у Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це поліцейських повідомив один з пасажирів аеропорту вчора, 29 квітня.

На відеоролику було зображено карту України, але без кримського півострову, повідомляють у прес-службі Національної поліції Київської області.

Співробітники відділення Національної поліції аеропорту «Бориспіль» відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб причетних до виготовлення та розміщення відеоролика з картою України без Криму. Поліцейські вже задокументували факт розповсюдження незаконного відеоконтенту. Правоохоронці збираються оголосити підозру особам, які замовили створення вказаного ролику.

В Борисполі транслювали ролик з Україною без Криму. Фото: kv.npu.gov.ua

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...