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У британському аеропорту зіткнулися два літаки. Фото: Delfi

У британському аеропорту зіткнулися два літаки (ФОТО)

30 кві 2019, 16:46
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В аеропорту Великої Британії зіткнулися два літаки. Інцидент стався в центральній Англії.

В аеропорту Іст Мідлендс сталася аварія: зіткнулися два авіалейнера, повідомляє Mirror.

Інцидент стався з літаками авіакомпаній Ryanair і Jet2. Під час буксирування літака Ryanair, він зачепив крилом літак Jet2, який стояв неподалік. Причиною інциденту називають сильний туман в аеропорту.

Зазначається, що під час аварії пасажирів на бортах жодного з літаків не було. Внаслідок інцидентуніхто не постраждав. Проте в аеропорту Іст Мідлендса заявили про те, що розпочато внутрішнюперевіркуінциденту.

Повідомляється, що літак авіакомпанії Ryanair, який постраждав під час інциденту, здійснює рейси і використовується для тренувань.

У британському аеропорту зіткнулися два літаки. Фото: mirror.co.uk

Раніше повідомлялося, що у московському аеропорту «Внуково» зіткнулися два літаки: Boeing 767, що належить підприємству Аzur, і лайнер Boeing 747 компанії «Росія». Аварія сталася під час буксирування.


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