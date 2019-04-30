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В британском аэропорту столкнулись два самолета. Фото: Delfi

В британском аэропорту столкнулись два самолета (ФОТО)

30 апр 2019, 16:46
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В аэропорту Великобритании столкнулись два самолета. Инцидент произошел в центральной Англии.

В аэропорту Ист Мидлендс произошла авария: столкнулись два авиалайнера, сообщает Mirror.

Инцидент произошел с самолетами авиакомпаний Ryanair и Jet2. Во время буксировки самолета Ryanair, он задел крылом стоявший неподалеку самолет Jet2. Причиной инцидента называют сильный туман в аэропорту.

Отмечается, что во время аварий пассажиров на бортах ни одного из самолетов не было. В результате аварии никто не пострадал. Тем не менее в аэропорту Ист Мидлендса заявили о том, что начата внутренняя проверка инцидента.

Самолет авиакомпании Ryanair, который пострадал во время инцидента, не совершает рейсы и используется для тренировок.

В британском аэропорту столкнулись два самолета. Фото: mirror.co.uk

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту «Внуково» столкнулись два самолета: Boeing 767, принадлежащий предприятию Аzur, и лайнер Boeing 747 компании «Россия». Авария произошла во время буксировки.


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