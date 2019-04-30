Украина без Крыма. Фото: kbp.aero

https://racurs.ua/n121400-ukraina-bez-kryma-policeyskie-otkryli-proizvodstvo-iz-za-videorolika-v-aeroportu-borispol-foto.html

Ракурс

Видеоролик с Украиной без Крыма транслировали в Международном аэропорту «Борисполь». Об этом полицейским сообщил один из пассажиров аэропорта вчера, 29 апреля.

На видеоролике была изображена карта Украины, но без крымского полуострова, сообщают в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

Сотрудники отделения полиции в Международном аэропорту «Борисполь» открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса.

На данный момент правоохранители устанавливают лиц, причастных к изготовлению и размещению видеоролика с картой Украины без Крыма. Полицейские уже задокументировали факт распространения незаконного видеоконтента. Правоохранители собираются объявить подозрение лицам, заказавшим создание данного ролика.