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Ракурс
Украина без Крыма. Фото: kbp.aero

Украина без Крыма: полицейские открыли производство из-за видеоролика в аэропорту «Борисполь» (ФОТО)

30 апр 2019, 17:22
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Видеоролик с Украиной без Крыма транслировали в Международном аэропорту «Борисполь». Об этом полицейским сообщил один из пассажиров аэропорта вчера, 29 апреля.

На видеоролике была изображена карта Украины, но без крымского полуострова, сообщают в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

Сотрудники отделения полиции в Международном аэропорту «Борисполь» открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса.

На данный момент правоохранители устанавливают лиц, причастных к изготовлению и размещению видеоролика с картой Украины без Крыма. Полицейские уже задокументировали факт распространения незаконного видеоконтента. Правоохранители собираются объявить подозрение лицам, заказавшим создание данного ролика.

В Борисполе транслировали ролик с Украиной без Крыма. Фото: kv.npu.gov.ua

Источник: Ракурс


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