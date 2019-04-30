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Ракурс
ДТП в Сербии. Фото: Багнет

ДТП в Сербии: столкнулись автобус и грузовик, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

30 апр 2019, 17:54
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Масштабное ДТП произошло на юге Сербии. Автобус и грузовик столкнулись в 6.45 утра сегодня, 30 апреля.

Авария произошла недалеко от города Куршумлия на местной дороге, сообщает РТС.

Согласно данным правоохранителей, автобус с пассажирами выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. На момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров. После столкновения с грузовиком автобус загорелся.

В результате ДТП погибли пять человек, четверо из них были пассажирами автобуса, также погиб водитель грузового транспортного средства. Три человека были госпитализированы.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии и устанавливают виновных лиц.

ДТП в Сербии. Фото: www.rts.rs

ДТП в Сербии. Фото: www.rts.rs


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