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ДТП в Сербии. Фото: Багнет
ДТП в Сербии: столкнулись автобус и грузовик, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n121401-dtp-v-serbii-stolknulis-avtobus-i-gruzovik-est-pogibshie-foto-video.htmlРакурс
Масштабное ДТП произошло на юге Сербии. Автобус и грузовик столкнулись в 6.45 утра сегодня, 30 апреля.
Авария произошла недалеко от города Куршумлия на местной дороге, сообщает РТС.
Согласно данным правоохранителей, автобус с пассажирами выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. На момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров. После столкновения с грузовиком автобус загорелся.
В результате ДТП погибли пять человек, четверо из них были пассажирами автобуса, также погиб водитель грузового транспортного средства. Три человека были госпитализированы.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии и устанавливают виновных лиц.
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