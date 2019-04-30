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Ракурс
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился о встрече. Фото: Delo.ua

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился о встрече (ВИДЕО)

30 апр 2019, 19:36
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Президент Украины Петр Порошенко позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил с объявлением официальных результатов выборов.

Порошенко также выразил надежду, что проевропейский курс страны будет продолжен новоизбранным президентом, сообщается на сайте главы государства.

Также Порошенко отметил, что в последние недели его работы на посту президента будут направлены на противодействие гибридной войне России против Украины и ужесточение санкций против РФ.

С новоизбранным президентом Порошенко планирует обсудить вопросы противодействия агрессии России и координацию усилий в этом вопросе. Действующий глава государства заявил, что борьба с российской агрессией это уже ответственность Зеленского.

По словам Порошенко, во время телефонного разговора он договорился встретиться с Зеленским в ближайшее время.

Напомним, сегодня ЦИК объявил официальные результаты выборов. Так, согласно информации обнародованной избирательной комиссией, за Зеленского проголосовали 73,22% украинских избирателей, а за Порошенко — 24,45%.

Источник: Ракурс


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