Новым императором Японии стал принц Нарухито. Фото: Ruspekh.ru

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Новым императором Японии стал наследный принц Нарухито. Монаршие полномочия он начал выполнять с 00.00 1 мая 2019 года.

Принц Нарухито стал императором Японии после отречения от престола его отца Акихито, сообщает ТАСС.

Вместе с новым императором в Японии начинается новая эпоха, которая получила название эра «Рейва» (прекрасной гармонии).

Отмечается, что Нарухито стал 126-м императором старейшей монархии в мире, он вошел на императорский трон в возрасте 59-ти лет. Во время церемонии ему были переданы символы его полномочий: главная государственная и личная императорская печати, а также меч, драгоценная яшма, спрятанные в ящиках, и металлическое зеркало, которое хранится в храме.

Отец нового императора отрекся от престола из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем. Акихито взошел на престол в возрасте 55-ти лет и исполнял обязанности императора в течение 30 лет.