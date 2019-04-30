ДНК да Вінчі: вчені дослідять зразки волосся митця, щоб знайти його нащадків. Фото: www.belnovosti.by

https://racurs.ua/ua/n121407-dnk-da-vinchi-vcheni-doslidyat-zrazky-volossya-mytcya-schob-znayty-yogo-naschadkiv.html

Ракурс

ДНК Леонардо да Вінчі планують дослідити вчені. Метою вказаного дослідження є встановлення нащадків митця.

Нещодавно було знайдено пасмо волосся да Вінчі. У США у приватній колекції вчені знайшли волосся, яке могло належати митцю. На пасмі волосся є історична позначка «Les Cheveux de Leonardo da Vinci», повідомляє The Guardian.

Раніше вчені вже займались пошуками нащадків да Вінчі. Їм вдалося простежити родовід від брата да Вінчі. Наразі ймовірними нащадками да Вінчі вважають 35 осіб, які мешкають у Тоскані. Тепер вчені планують порівняти ДНК пасма митця, з рештками у могилі та його ймовірними нащадками.

Після проведення досліджень з пасмом волосся, його планують представити у музеї Ideale Leonardo da Vinciу місті Вінчі в Тоскані. Виставку, присвячену 500-річчю з дня смерті художника, відкриють 2 травня.