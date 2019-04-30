Путч у Венесуелі. Фото: Багнет

https://racurs.ua/ua/n121408-putch-u-venesueli-u-natovp-protestuvalnykiv-v-yihav-bronetransporter-video.html

Ракурс

Акції протесту посилились у Венесуелі сьогодні, 30 квітня. Тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо закликав своїх прихильників вийти на акцію протесту.

На вулицях Каракаса тривають масові протести, чутно постріли, повідомляє Caracol Televisión у Twitter.

В інтернеті з’явилося відео з протестів у Каракасі. На ньому видно, протестувальників, які перебувають на вулицях. Також поруч із протестувальниками їздять броньовані автомобілі. Один з них різко в’їхав у натовп мітингарів та переїхав декілька осіб.

На посилення масових протестів у країні відреагував обраний президент Ніколас Мадуро. Він закликав народ та військових до масової мобілізації.

Раніше повідомлялось, що Гуайдо повідомив про те, що йому вдалось домовитись з кількома частинами збройних сил та вони перейшли на сторону протестувальників. Також опозиційний лідер закликав своїх прихильників вийти на акції протестів та анонсував завершальну стадію операції з повалення режиму Мадуро.